Сотрудница лингвистического департамента МИД РФ погибла при теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сотрудница лингвистического департамента министерства иностранных дел России Татьяна Репина погибла в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Татьяна успела проработать в МИД совсем недолго, но в памяти тех, кто ее знал, останется светлым, добрым и жизнерадостным человеком", – добавили там.

В МИД рассказали, что она родилась в 2001 году в Москве. В 2021 году окончила Колледж МИД РФ и пришла на службу в департамент, став специалистом первого разряда. По данным дипломатов, Репина прилежно относилась к своим обязанностями, получала заочное высшее образование и строила планы на будущее.

"Но в одно мгновение все ее мечты были разрушены руками террористов. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими", – сообщили в пресс-службе.

Атака на подмосковный "Крокус Сити Холл" произошла вечером в пятницу, 22 марта. Неизвестные с оружием в руках открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. Спецслужбы и правоохранительные органы задержали 11 человек, включая четверых исполнителей теракта.

Обвиняемых в атаке отправили в СИЗО, позднее суд арестовал еще троих подозреваемых, а также заключил под стражу восьмого фигуранта уголовного дела. Общее число погибших в "Крокусе" на данный момент составляет 139 человек.