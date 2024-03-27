Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте

Фото: Агентство "Москва"/Кузьмиченок Василий

Весь город пришел на помощь пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Почти 400 пожарных и спасателей, больше 140 единиц пожарной техники участвовали в ликвидации пожара в "Крокус Сити Холле". 44 бригады скорых и три медицинских вертолета были отправлены на место трагедии", – информировал мэр.

Всего в больницы Москвы поступили 94 человека. В спасении пострадавших участвовали более 100 сотрудников столичной скорой помощи и Центра медицины катастроф, а также свыше 700 врачей и медсестер. Кровь для пострадавших пришли сдать 7,7 тысячи человек. Благодаря работе медиков и помощи добровольцев 34 человека уже выписали из медучреждений, добавил градоначальник.

Кроме того, моральную помощь семьям погибших и пострадавших оказывают 110 социальных работников, а также 150 психологов.

По словам мэра, московские рестораны направили на помощь пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" 215 миллионов рублей. Еще 20 миллионов москвичи направили самостоятельно через благотворительные сервисы.

Собянин сообщил, что для полной ликвидации последствий теракта потребуется еще некоторое время. Помощь жертвам станет для Москвы постоянной.

"Огромное спасибо, низкий поклон всем, кто в эти дни честно выполнил свой долг, проявил мужество, милосердие и сострадание", – написал мэр.

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел вечером 22 марта. Вооруженные преступники ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, а после подожгли здание.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в результате теракта на месте погибли 137 человек, еще двое скончались позже в больницах. При этом еще 182 человека пострадали.

Спецслужбы и силовики задержали по делу о теракте 11 человек. Четыре непосредственных участника теракта были отправили под стражу до 22 мая.

Впоследствии суд арестовал еще троих подозреваемых, которые, по информации следствия, были соучастниками и предоставили террористам машину. Их также заключили в СИЗО до 22 мая. 26 марта под стражу был отправлен восьмой фигуранта дела.

