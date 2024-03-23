15-летний работник гардероба спас минимум 100 человек во время стрельбы "Крокусе"

15-летний Ислам, который работал в гардеробе "Крокус Сити Холла" в день теракта, помог вывести из здания минимум 100 человек. О произошедшем он рассказал Москве 24.

Когда подросток услышал выстрелы, он не растерялся и начал руководить эвакуацией. Он указывал посетителям путь к выходу из здания.

По его словам, старший администратор проводил для работников инструктаж по работе в чрезвычайной ситуации, объяснял, как нужно действовать и куда направлять людей.

"Я четко понимал, что нужно максимально быстро среагировать, и понимал, что если я буду в шоковом состоянии, то не смогу за свою жизнь побороться и за жизни сотни людей. Я делал все максимально по правилам", – рассказал Ислам.

Действия молодого человека высоко оценили спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Более того, мужественность во время теракта проявил один из посетителей. Он обезвредил террориста, проникшего в зрительный зал. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил представить его к ведомственной награде.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба, а после – пожар. Накануне там должен был состояться концерт группы "Пикник".

Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.

По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Число пострадавших достигло 140 человек. Их госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.

Владимир Путин, обращаясь к жителям России, заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.

24 марта в России объявили днем общенационального траура. В связи с терактом в регионах отменили массовые мероприятия.



Число пострадавших в результате теракта в "Крокусе" выросло до 140 человек