МВД опровергло данные о гражданстве РФ у задержанных по подозрению в теракте в "Крокусе"

Фото: телеграм-канал "Следком"

Все задержанные по подозрению в теракте в "Крокус Сити Холле" являются иностранцами. Информация о наличии у них российского гражданства не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что задержанные силовиками подозреваемые в теракте являются гражданами России.

"Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами", – написала она в своем телеграм-канале.

По словам Волк, сейчас сотрудники МВД взаимодействуют с ФСБ и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных в РФ. Вместе с этим они устанавливают адреса их фактического проживания.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные пробрались в здание концертного зала и открыли стрельбу по посетителям.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.

По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Более 100 человек получили травмы и ранения. Всех пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.

Владимир Путин, обращаясь к жителям России, заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.

24 марта в России объявили днем общенационального траура. Регионы страны отказались от проведения массовых мероприятий.



Беслан выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"