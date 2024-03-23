23 марта, 18:22Происшествия
МВД опровергло данные о гражданстве РФ у задержанных по подозрению в теракте в "Крокусе"
Фото: телеграм-канал "Следком"
Все задержанные по подозрению в теракте в "Крокус Сити Холле" являются иностранцами. Информация о наличии у них российского гражданства не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее в Сети распространилась информация о том, что задержанные силовиками подозреваемые в теракте являются гражданами России.
"Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами", – написала она в своем телеграм-канале.
По словам Волк, сейчас сотрудники МВД взаимодействуют с ФСБ и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных в РФ. Вместе с этим они устанавливают адреса их фактического проживания.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные пробрались в здание концертного зала и открыли стрельбу по посетителям.
Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.
По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Более 100 человек получили травмы и ранения. Всех пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.
Владимир Путин, обращаясь к жителям России, заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.
24 марта в России объявили днем общенационального траура. Регионы страны отказались от проведения массовых мероприятий.
Беслан выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
Читайте также
- Бастрыкин поручил наградить мужчину, обезвредившего террориста в "Крокусе"
- МЧС РФ опубликовало предварительный список погибших при теракте в "Крокусе"