Бастрыкин поручил наградить мужчину, обезвредившего террориста в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который обезвредил одного из террористов в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его", – информировали в ведомстве.

Своими действиями мужчина спас жизни находящихся с ним рядом людей. Наградить мужчину Бастрыкин поручил профильным ведомствам СК.



Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле". В концертном зале должен был состояться концерт группы "Пикник".

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Позднее его удалось локализовать.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте. Сейчас его расследование продолжается.

В результате теракта, по данным СК РФ, погибли 133 человека. Более 100 человек получили травмы и ранения. Всех пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.

В связи с произошедшим к россиянам обратился Владимир Путин. Он сообщил, что по делу о теракте задержали 11 человек, включая четырех террористов. Президент обещал, что все причастные понесут наказание.

Понедельник, 24 марта, по решению Путина, объявлен в РФ днем общенационального траура.