Пострадавших при теракте в "Крокусе" доставили в больницы Москвы и Подмосковья

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Часть пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" доставили в больницы Москвы, часть – в медучреждения Подмосковья. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона информировал, что сейчас ведется сверка данных о пострадавших. Списки получивших ранения опубликуют в ближайшее время.

"Часть людей госпитализированы в больницы Москвы, часть – в учреждения Минздрава Московской области – в Красногорск, Химки, Одинцово и Долгопрудный", – сообщил Воробьев.

Получить информацию о близких, находившихся в момент теракта в концертном зале, можно по телефону 122-0.

Вечером 22 марта неизвестные открыли в "Крокус Сити Холле" в Красногорске стрельбу.

После стрельбы в здании произошло возгорание, которому присвоили ранг повышенной сложности. По последним данным, площадь возгорания достигла почти 13 тысяч "квадратов".

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте. По предварительным данным, погибли около 40 и пострадали 100 человек.



СК России возбудил уголовное дело о теракте в "Крокус Сити Холле"