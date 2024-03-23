Пассажиры РЖД могут оформить возврат билетов без удержания допсборов до 26 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пассажиры, желающие отказаться от поездок после стрельбы в "Крокус Сити Холле", смогут вернуть билеты без удержания дополнительных сборов до 26 марта включительно, сообщается в телеграм-канале РЖД.

В компании подчеркнули, что также можно оформить возврат билетов, приобретенных по невозвратному тарифу, на официальном сайте перевозчика, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и в кассах дальнего следования.

Ранее в здании "Крокус Сити Холла" неизвестные открыли стрельбу вечером 22 марта. Позже в здании начался в пожар.

По факту ЧП Следственный комитет завел дело по статье "Террористический акт". По предварительным данным, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли около 40 человек и более 100 пострадали.