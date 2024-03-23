00:43Транспорт
Пассажиры РЖД могут оформить возврат билетов без удержания допсборов до 26 марта
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Пассажиры, желающие отказаться от поездок после стрельбы в "Крокус Сити Холле", смогут вернуть билеты без удержания дополнительных сборов до 26 марта включительно, сообщается в телеграм-канале РЖД.
В компании подчеркнули, что также можно оформить возврат билетов, приобретенных по невозвратному тарифу, на официальном сайте перевозчика, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и в кассах дальнего следования.
Ранее в здании "Крокус Сити Холла" неизвестные открыли стрельбу вечером 22 марта. Позже в здании начался в пожар.
По факту ЧП Следственный комитет завел дело по статье "Террористический акт". По предварительным данным, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли около 40 человек и более 100 пострадали.
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