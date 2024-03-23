ФПК усилила меры безопасности в поездах дальнего следования после теракта в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральная пассажирская компания после теракта в "Крокус Сити Холле" усилила меры безопасности в поездах дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В частности, теперь работники будут проходить дополнительные инструктажи по обеспечению безопасности в пути.

"Введен усиленный контроль при проверке данных пассажиров при посадке, а также при допуске провожающих в вагоны", – говорится в сообщении.

Кроме того, теперь пассажирам рассказывают по громкой связи о мерах предосторожности, а перед отправлением, по прибытии поезда и во время поездки проводятся дополнительные проверки состава.

Компания "Аэроэкспресс", в свою очередь, пообещала компенсировать стоимость проезда близким погибших и пострадавших при теракте. Речь идет о билетах на поезда и экспресс-автобусы с датами 22–24 марта.

Чтобы вернуть средства, пассажиру необходимо написать заявление на форму обратной связи, приложив подтверждающие документы. Также можно обратиться на горячую линию по номерам 8 (800) 700-33-77 (для регионов России, звонок бесплатный), 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы и других стран).

Кроме того, в компании "АО ВодоходЪ. Пассажирский Порт" рассказали РИА Новости, что меры безопасности усилены на электросудах, курсирующих в Москве, и причалах для них.

Четверо мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

После в здании возник пожар, который спустя время локализовали. Однако огонь полностью уничтожил концертный зал.

В результате, по последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. При этом ранее главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала о 143 жертвах. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

В связи со случившемся в России объявили 24 марта Днем общенационального траура.

По этому делу ФСБ задержала 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле". Там рассказали, что подозреваемые тщательно спланировали теракт: они заранее спрятали в тайнике оружие, из которого открыли огонь по людям в "Крокусе", а после намеревались перейти российско-украинскую границу. Один из задержанных признался, что ему предложили 500 тысяч рублей за убийство людей.



Четыре ребенка находятся в больнице после теракта в "Крокусе"