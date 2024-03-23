Зоопарк и музеи Москвы направят выручку за выходные в помощь пострадавшим

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский зоопарк и городские музеи направят выручку с продажи билетов на помощь пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующее заявление.

"Все денежные средства, которые наши музеи заработают в эти дни, мы направим в помощь тем, кому сегодня она так необходима. Никакие развлекательные и массовые программы в ближайшее время на наших площадках проводиться не будут", – говорится в совместном заявлении директора Московского музея космонавтики Натальи Артюхиной и директора Государственного музея Пушкина Евгения Богатырева.

В связи с терактом Артюхина и Богатырев выразили соболезнования семьям погибших в теракте и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Подведомственные городу музею, а также Московский зоопарк будут открыты для посетителей в эти выходные. Средства с продажи билетов направят организации "Российский красный крест" и пострадавшим при теракте.

Гендиректор зоопарка Светлана Акулова подтвердила информацию о планах направить средства на поддержку пострадавших. Она также добавила, что зоосад всем сердцем остается с теми, кого затронула трагедия.

Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле". В концертном зале должен был состояться концерт группы "Пикник".

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Позднее его удалось локализовать.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте. Сейчас его расследование продолжается.

Главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что число погибших при теракте достигло 143 человек.

Подозреваемых в нападении на "Крокус" задержали 23 марта в Брянской области. Они пытались пересечь российско-украинскую границу.

Владимир Путин в обращении к россиянам объявил 24 марта днем общенационального траура. Он также обещал, что совершившие теракт ответят за свои действия.



Данные о том, что под завалами "Крокус Сити Холла" могут находиться дети, отсутствуют