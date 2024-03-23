Усиленные меры безопасности действуют в метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столичном метрополитене действуют усиленные меры безопасности, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Так, станции патрулируются сотрудниками ведомственной охраны правительства столицы, работниками Службы безопасности и сотрудниками полиции.

Кроме того, работает система видеоаналитики "Сфера", благодаря которой информация о появившихся на станциях людей из базы розыска оперативно поступает полицейским .



В Дептрансе добавили, что на входе в метро пассажиры проходят тщательный досмотр, а также призвали отнестись с пониманием к принимаемым мерам.

Ранее Минтранс РФ напомнил, что на объектах транспорта продолжает действовать максимальный уровень опасности.

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По данным СК РФ, в результате теракта погибли 93 человека. В ведомстве добавили, что число еще увеличится. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

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