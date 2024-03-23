Минтранс предупредил о досмотрах на транспортных объектах после ЧП в "Крокус Сити Холле"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На объектах транспорта продолжает действовать максимальный уровень опасности. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Транспортные организации усилили взаимодействие с правоохранительными органами", – говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты, а также с пониманием относиться к досмотрам.

Вечером 22 марта неизвестные открыли в "Крокус Сити Холле" в Красногорске стрельбу.

После стрельбы в здании произошло возгорание, которому присвоили ранг повышенной сложности. По последним данным, площадь возгорания достигла почти 13 тысяч "квадратов".

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте. По предварительным данным, погибли около 40 и пострадали 100 человек.



Пожарные протянули автовышку к крыше "Крокус Сити Холла"