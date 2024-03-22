22 марта, 23:46Происшествия
Росгвардия ведет поиск преступников на месте теракта в "Крокус Сити Холле"
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Спецподразделения Росгвардии на месте теракта в "Крокус Сити Холле" ведут поиск преступников, устроивших стрельбу. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания", – говорится в сообщении.
В связи с произошедшим ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших.
Вечером 22 марта неизвестные устроили в "Крокус Сити Холле" в Красногорске стрельбу. В результате, по предварительным данным, погибли около 40 и пострадали 100 человек. Среди пострадавших оказались дети.
После стрельбы в здании произошло возгорание. Для его ликвидации к месту отправились спасатели подмосковного главка МЧС РФ. Возгоранию присвоили ранг повышенной сложности.
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте. О произошедшем информировали Владимира Путина.
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ЧП в "Крокус Сити Холле" кровавым терактом"
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