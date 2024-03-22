Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин координирует работу на месте ЧП в "Крокус Сити Холле", сообщает ТАСС.

Начались первоначальные следственные действия. На место происшествия прибыла и начала работу следственно-оперативная группа, эксперты и криминалисты СК.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба. Очевидцы сообщали, что в здание ворвались несколько человек в камуфляже с автоматами.

Спустя некоторое время в концертном зале произошел пожар. У здания начала рушиться кровля. Пожару присвоили третий ранг сложности. Площадь возгорания составила почти 13 тысяч квадратных метров.

Согласно последним данным ФСБ РФ, в результате ЧП в "Крокус Сити Холле" погибли около 40 человек и более 100 пострадали.

После случившегося в Москве усилили меры безопасности на транспорте. Во всех столичных аэропортах усилили контроль входных групп и близлежащих территорий.

В подмосковном главке МЧС РФ заявили, что из "Крокус Сити Холла" в Красногорске эвакуировали порядка 100 человек. Там же добавили, что спасение людей с крыши здания происходит с помощью подъемных механизмов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. Дипломат заявила, что все мировое сообщество обязано осудить это преступление.

Андрей Воробьев выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле"