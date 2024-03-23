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23 марта, 11:30

Происшествия

Более 600 человек сдали кровь за первый час работы донорских центров Подмосковья

Более 600 человек сдали кровь за первый час работы донорских центров Подмосковья

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Более 600 человек сдали кровь за первый час работы донорских центров Подмосковья, сообщили в столичном Минздраве. Возле Федерального Медико-Биологического Агенства еще до открытия выстроилась очередь из людей, которые хотели помочь пострадавшим во время теракта.

Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити
Холл", где открыла стрельбу по гражданским лицам. После этого в здании начался пожар. СК РФ возбудил дело о теракте.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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