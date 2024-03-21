ВКС РФ нанесли ракетный удар по центрам принятия решений ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли в ночь на 21 марта удар по центрам принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Об этом сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

Отмечается, что также удар пришелся на базы материально-технического обеспечения и пункты временной дислокации сил спецопераций и иностранных наемников. Все цели достигнуты, а объекты поражены, указали в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что российская армия ликвидировала временный пункт дислокации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) около Белгородской области. Он находился в лесопосадке в приграничном районе Украины. В результате высокоточного удара были уничтожены живая сила и техника противника, рассказали в Минобороны РФ.

Кроме того, ВС России освободили село Тоненькое в ДНР. По данным МО РФ, этого получилось добиться благодаря действиям подразделений группировки войск "Центр".

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