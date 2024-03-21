ВС РФ уничтожили пункт дислокации украинских ДРГ возле Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили временный пункт дислокации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) возле Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, пункт располагался в лесопосадке в приграничном районе Украины. В результате высокоточного удара были уничтожены живая сила и техника противника, добавили там.

Ранее МО РФ уже рассказывало, что российская группировка войск "Запад" поразила пункты временной дислокации украинских ДРГ в белгородском приграничье. Упреждающие удары были нанесены авиацией и артиллерией ВС РФ.

Накануне стало известно, что российские военные полностью очистили белгородское село Козинка от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). В итоге только в этом районе ВСУ потеряли до 650 солдат, две бронемашины и две РСЗО Vampire.

В тот же день советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк призвал к большему количеству террористических атак на территории России у границы с Украиной.

По словам Владимира Путина, Москва могла бы зеркально ответить Киеву на удары по гражданскому населению, но у нее свои взгляды и планы на этот счет. Президент РФ уточнил, что первичная задача – обеспечить безопасность населения страны.

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