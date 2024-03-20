ВС РФ зачистили белгородскую Козинку от украинских боевиков

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы полностью зачистили село Козинка Белгородской области от украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, ВС России продолжат работу на белгородском направлении, которая направлена на недопущение проникновения украинских ДРГ на приграничную территорию.

В МО уточнили, что ВСУ на этом направлении потеряли до 650 бойцов, две бронемашины и две боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.

Накануне Владимир Путин подтвердил, что российские силы смогли пресечь все попытки прорыва украинских ДРГ, зарубежных наемников и "всякого отребья". По его словам, противник планировал провести на границе РФ террористический рейд, но в результате только понес потери.

19 марта войска РФ уничтожили пункт дислокации украинской ДРГ у границ Курской области, который располагался в населенном пункте Рыжевка Сумской области Украины. Кроме того, ВС России ликвидировали украинские ДРГ в лесном массиве приграничного с Белгородской областью района.



Новости регионов: военные РФ уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS