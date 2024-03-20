20 марта, 15:18Политика
ВС РФ зачистили белгородскую Козинку от украинских боевиков
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские силы полностью зачистили село Козинка Белгородской области от украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, ВС России продолжат работу на белгородском направлении, которая направлена на недопущение проникновения украинских ДРГ на приграничную территорию.
В МО уточнили, что ВСУ на этом направлении потеряли до 650 бойцов, две бронемашины и две боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.
Накануне Владимир Путин подтвердил, что российские силы смогли пресечь все попытки прорыва украинских ДРГ, зарубежных наемников и "всякого отребья". По его словам, противник планировал провести на границе РФ террористический рейд, но в результате только понес потери.
19 марта войска РФ уничтожили пункт дислокации украинской ДРГ у границ Курской области, который располагался в населенном пункте Рыжевка Сумской области Украины. Кроме того, ВС России ликвидировали украинские ДРГ в лесном массиве приграничного с Белгородской областью района.
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