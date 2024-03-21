ВС РФ освободили населенный пункт Тоненькое в ДНР

Фото: Министерство обороны РФ

На авдеевском направлении освобожден населенный пункт Тоненькое в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что этого удалось добиться благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск "Центр".

Ранее Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Ласточкино на авдеевском направлении в ДНР. Населенный пункт освобожден подразделениями группировки войск "Центр".

До этого СМИ писали, что ВСУ покинули населенный пункт Ласточкино, находящийся неподалеку от Авдеевки в ДНР. Военнослужащие ВСУ заявляют, что под угрозой оказались их маршруты снабжения и фланги, поэтому они приняли решение покинуть населенный пункт.

Командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Командующий также заявил, что сейчас российская армия продвигается вперед.

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