ВСУ отброшены более чем на 10 километров после освобождения Авдеевки – МО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские подразделения были отброшены более чем на 10 километров после освобождения силами российских войск Авдеевки. Министерство обороны России рассказало об успехах ВС РФ в зоне спецоперации в своем официальном телеграм-канале.

Глава ведомства Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне проведения специальной военной операции.

"Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров", – отмечается в публикации.

По словам командующего, около 200 украинских бойцов сдались в плен после зачистки населенного пункта. Свыше 700 целей удалось поразить за последние две недели с помощью беспилотников на авдеевском направлении, добавил Мордвичев. Сейчас российская армия продвигается вперед, доложил он.

В свою очередь, Шойгу вручил именные пистолеты отличившимся командирам группировки "Центр". Также министр побеседовал с бойцами и поблагодарил их за успешное выполнение поставленных в ходе СВО задач.

Глава оборонного ведомства поручил усилить группировку средствами РЭБ. Кроме того, по его словам, армии скоро будут поставлены беспилотники, управляемые с помощью ИИ.

17 февраля стало известно о полном освобождении Авдеевки от ВСУ. В результате российские военные освободили территорию площадью почти 32 квадратных километра и взяли под контроль сильный укрепрайон противника.

В МО РФ отметили, что украинские военные, сбегая из Авдеевки, оставили множество улик, которые подтверждают участие в боевых действиях на стороне ВСУ наемников из США, Канады и стран ЕС.



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