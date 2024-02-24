На Авдеевском коксохимическом заводе обнаружен командный пункт ВСУ со Starlink

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Украинские военные в панике бросили свой командный пункт на Авдеевском коксохимическом заводе, на котором находился терминал глобальной спутниковой системы Starlink. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.

Командир штурмового подразделения 1-го армейского корпуса ВС РФ рассказал, что на командном пункте, помимо терминала Starlink, было обнаружено имущество противника – в основном оружие и боеприпасы стран НАТО.

При зачистке цехов завода, где ранее скрывались боевики ВСУ, российские штурмовики обнаружили десятки противотанковых гранатометов производства стран НАТО и выстрелы к ним, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны и сухие пайки.

В Минобороны отметили, что все это было брошено украинскими силами под натиском российских войск.

17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки от украинской армии. В результате российские военные освободили территорию площадью почти 32 квадратных километра и взяли под контроль сильный укрепрайон ВСУ.

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов впоследствии наградил военнослужащих, отличившихся в ходе освобождения города. Он вручил им ордена Мужества и медали "За отвагу". Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин за освобождение Авдеевки вручил ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" военным группировки войск "Юг".

Новости регионов: ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевский коксохимический завод