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Добровольцы и военнослужащие Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в ходе специальной военной операции освобождают исторические земли России, указал Владимир Путин в своем приветствии участникам 9-го Съезда Союза добровольцев Донбасса.

"С первых дней агрессии, развязанной захватившими власть в Киеве неонацистами против мирных жителей Донбасса, ополченцы, добровольцы из всех регионов нашей большой страны по зову сердца пришли на помощь своим братьям", – отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что жители РФ гордятся ополченцами и добровольцами за их доблесть, отвагу, верность Родине и долгу. По его словам, поддержка раненым товарищам и семьям павших героев заслуживает самого глубокого уважения.

Ранее корреспондент западного СМИ рассказал, что после сдачи Авдеевки Украина может быстро начать терять свои территории. По его информации, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают, однако тот не знает, смогут ли ВСУ остановиться. Кроме того, нехватка боеприпасов вынуждает украинцев отказываться от атак, считает он.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что для достижения целей СВО может потребоваться дойти до Киева. Он уточнил, что именно из столицы Украины идет интернациональная угроза существованию РФ. При этом это может произойти на другой фазе конфликта. По его словам, Киев является русским городом, однако им управляет "интернациональная бригада противников России" во главе с США.

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