Фото: телеграм-канал "СОЛОВЬЁВ"

Приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван, находясь в консульстве РФ в Австралии, вместе с австралийскими казаками поздравил граждан России со взятием Авдеевки в ДНР. Об этом сообщает газета "Известия".

"Слава России", – заявил он.

Мужчина сообщил, что планирует получить российское гражданство. Кроме того, австралийский казак Семен Бойков показал футболку, в которой Сырский приехал в консульство, на ней написано: "Слава богу, мы казаки". Бойков пошутил, что видеоролик с приемным сыном главкома ВСУ является прямым репортажем для телевидения Украины.

"Слава русской армии, взяли Авдеевку, празднуем победу, очередную, Авдеевка наша <...> Пусть покажут в Киеве, что случилось с сыном главкома Сырского", – сказал Бойков.

Он также добавил, что казаки будут обеспечивать порядок в посольствах РФ в Австралии на выборах российского президента.

Между тем военный блогер Кирилл Федоров заявил радио КП, что силы России переиграли ВСУ в бою за Авдеевку.

По его словам, город на протяжении почти 10 лет был прифронтовым, с этой территории украинцы обстреливали Донецк. Федоров считает, что российские войска на поле боя оказались лучше, более умелыми, подготовленными и мотивированными. Кроме того, сильнее оказался тыл, уточнил эксперт.

Он добавил, что для президента Украины Владимира Зеленского это была "одна из его актерских ролей, апофеоз с точки зрения пиара". Его снимок у стелы и "ругань" с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным были нужны для мифа "удержим любой ценой", подвел итог блогер.

Сырский принял решение о выводе ВСУ из Авдеевки 17 февраля. Он объяснил, что это было сделано во избежание окружения и ради сохранения жизни и здоровья военнослужащих.

Затем министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки от украинской армии. Глава РФ поздравил российских солдат с этим.

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