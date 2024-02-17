Путин поздравил участников СВО с освобождением Авдеевки

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Владимир Путин после доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу об освобождении Авдеевки в ДНР поздравил российских солдат с этой важной победой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В честь этого Путин объявил благодарность всем участникам операции по освобождению города. Соответствующая информация размещена в телеграмме российского президента, указали в пресс-службе Минобороны РФ.

"В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74-й отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии", – подчеркнул Путин.

По словам официального представителя МИД РФ Марим Захаровой, именно из-за взятия города под контроль Вооруженными силами России (ВС РФ) "недругов так корежит". Так в своем телеграм-канале она прокомментировала доклад Шойгу.

По информации министра обороны, ВС РФ в ходе операции по освобождению населенного пункта смогли освободить территорию площадью почти 32 квадратных километра. За истекшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в боях на этом направлении почти 1 500 солдат.

Враг, по словам Шойгу, бросал вооружение и военную технику и спешно отходил из Авдеевки. При этом вырваться из окружения удалось лишь разрозненным подразделениям ВСУ, уточнил он.

