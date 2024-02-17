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17 февраля, 03:41

Политика

Главком ВСУ объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки

Фото: AP Photo/Libkos

Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский принял решение о выводе ВСУ из Авдеевки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети Сырского.

"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и ради сохранения жизни и здоровья военнослужащих принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах", – написал главком ВСУ.

Украинские СМИ со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского сообщают, что украинские силы уже вышли из Авдеевки и заняли заранее подготовленные позиции.

Ранее Тарнавский сообщил, что украинские солдаты отходят с уничтоженных позиций в Адеевке. Он также рассказал, что во время одного из таких выходов несколько украинских солдат попали в плен ВС РФ.

До этого в Пентагоне заявили, что ситуация в Авдеевке может оказаться предвестником новых поражений для Вооруженных сил Украины. Представитель ведомства отметила, что у украинских войск уже заканчиваются критические боеприпасы.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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