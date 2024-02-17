В ВСУ признали, что отходят с уничтоженных позиций в Авдеевке

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Украинские солдаты отходят с уничтоженных позиций в Адеевке. Об этом заявил командующий группировкой ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский украинским изданиям, пишет РИА Новости.

Он добавил, что бойцы ВСУ закрепляются на новых рубежах обороны, однако во время одного из таких выходов несколько украинских солдат попали в плен ВС РФ.

Уточняется, что Тарнавский привел данные по состоянию на 22:00 по Москве 16 февраля. Сейчас бои в Авдеевке продолжаются, отметил он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Авдеевка в ближайшее время может перейти под контроль российских войск. По его словам, во многом подобное положение дел обусловлено дефицитом боеприпасов у украинской армии.

Александр Тарнавский уже сообщал, что украинские войска готовы к любому исходу во время боевых действий под Авдеевкой. Командующий называл обстановку на этом направлении сложной, но контролируемой.

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил СМИ, что ситуация в Авдеевке может оказаться предвестником новых поражений для Вооруженных сил Украины. Он указал на то, что у украинской армии уже заканчиваются критические боеприпасы.

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