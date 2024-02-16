В ВСУ заявили, что местами одна бригада попала в полное окружение в Авдеевке

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Третья штурмовая бригада ВСУ, которая была оперативно отправлена в Авдеевку, в настоящий момент местами находится в полном окружении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замкомбрига Родиона Кудряшова.

По его словам, в каких-то местах ситуация достигла критической точки, было выявлено окружение на 360 градусов, местами – на 180.

16 февраля перед этими событиями воинское формирование назвало коксохимический завод "своим новым домом". Предприятие расположено на северо-западной окраине города.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что украинские бойцы готовы к любому исходу на поле боя под Авдеевкой. Он заявил, что обстановка в городе сложная, но контролируемая.

Позже начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) назвал плохой ситуацию на фронте для ВСУ. Он признал, что украинским войскам не хватает снарядов.

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