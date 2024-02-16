В США заявили, что Авдеевка может перейти под контроль РФ из-за нехватки боеприпасов у ВСУ

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Авдеевка в ближайшее время может перейти под контроль российских войск. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости.

По его словам, во многом подобное положение дел обусловлено дефицитом боеприпасов у украинской армии, что, в свою очередь, произошло в результате неспособности Штатов отправить Киеву новый пакет вооружения.

Ранее иностранные СМИ сообщали, что украинские военнослужащие считают сдачу Авдеевки в ДНР российским войскам вопросом времени. По словам некоторых украинских солдат, частичный отход ВСУ уже начался.

Спикер украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что основная линия снабжения под Авдеевкой будет утрачена для ВСУ. Одновременно с этим он добавил, что украниское командование подготовило запасные пути снабжения.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения