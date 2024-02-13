Главком ВСУ Сырский заявил, что готов отступать с целью сохранения солдат

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Украинская армия будет отступать, если это понадобится для сохранения личного состава. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

"Я лучше оставлю какую-нибудь позицию, но не допущу гибель личного состава", – цитирует его РИА Новости.

Со слов офицера, армия РФ перешла в наступление по всей линии фронта, в связи с чем ВСУ вынуждены начать обороняться.

Ранее главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Сырский запретил разглашать информацию о потерях после удара российской армии по тренировочному лагерю ВСУ в Селидове. По ее словам, там тренировали украинцев для Авдеевки.

До этого СМИ писали, что украинские военные дали главкому прозвища Мясник и Генерал 200 из-за больших потерь, которые войска понесли под его руководством.

Украинские генералы сообщили о сложной обстановке в зоне СВО – СМИ