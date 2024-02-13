Зеленский назначил заместителя Сырского – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении полковника Вадима Сухаревского заместителем нового главкома ВСУ Александра Сырского. Сухаревский известен тем, что сделал "первый выстрел" с украинской стороны в Донбассе в 2014 году, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что в апреле 2014 года Сухаревский возглавлял 3-ю роту 80-й аэромобильной бригады. Она действовала в окрестностях Славянска, возле села Семеновка.

По информации СМИ, 12 апреля 2014 года отряд под командованием Игоря Стрелкова (Гиркина) захватил отделение милиции в Славянске. Однако был отдан приказ не открывать огонь. Затем командир бригады отмечал, что стрельба на Евромайдане в Киеве привела к аресту милиционеров, он не хотел этого повторять.

В тот день роту десантников Вооруженных сил и группу спецназовцев украинской службы безопасности атаковали вооруженным отрядом, который состоял из тех, кто хотел отделиться от Украины.

В материале уточнили, что Сухаревский дал команду проехать на бронетранспортерах вперед и сел на место стрелка, чтобы ответственность за это решение легла на него. Он же решил открыть огонь на поражение, передает издание.

Подчеркивается, что на новой должности Сухаревский будет отвечать за развитие применения дронов и беспилотные системы. Он получил звание Героя Украины в июне 2022 года.

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный был отправлен в отставку 8 февраля. Позднее ему присвоили звание Героя Украины.

Сырский же, которого ранее обвиняли в больших боевых потерях, заявил, что жизни военнослужащих являются главной ценностью. Он также обратил внимание на то, что Украине необходима дальнейшая поддержка Запада.