ВС РФ освободили населенный пункт Веселое в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, населенный пункт освободили в результате успешных активных действий подразделений "Южной" группировки войск.

Штурмовые отряды группировки "Юг" ВС России 25 декабря полностью освободили населенный пункт Марьинка, который находится недалеко от Донецка. Как уточнил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, украинская армия была вынуждена существенно отодвинуть свою артиллерию после взятия города.

Позже главком ВСУ Валерий Залужный признал потерю Марьинки, сообщив, что войска отошли из западных окраин города.

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