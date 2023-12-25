ВС РФ полностью освободили Марьинку под Донецком – Шойгу

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Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) полностью освободили населенный пункт Марьинка, который расположен возле Донецка. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

"В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Юг" сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка", – сказал министр.

По словам главы военного ведомства, освобождение города позволит эффективнее защищать столицу Донецкой Народной Республики от огня Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что ВСУ пришлось существенно отодвинуть свою артиллерию после взятия важного населенного пункта.

"В ходе наступательных действий весомый вклад в освобождение города внесли военнослужащие пятой бригады первого армейского корпуса, а особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии", – доложил Шойгу.

Президент поздравил Шойгу и попросил передать самые теплые поздравления и слова благодарности всем, кто внес свой вклад. Также он заявил, что, помимо отодвигания боевых подразделений противника от города, удалось получить и второй положительный эффект из-за взлома обороны, которая строилась здесь почти 10 лет.

"Наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор", – сказал Путин, подчеркнув, что участники взятия Марьинки достойны государственных наград.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВС РФ за сутки 24 декабря на донецком направлении сбили 10 беспилотников ВСУ в районах Горловки, Марьинки и Победы. По словам Сергея Шойгу, за время спецоперации на Украине российские подразделения освободили территорию в 5 раз больше, чем была площадь ДНР и ЛНР до начала боевых действий.

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