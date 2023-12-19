ВС РФ в ходе СВО освободили территорию в пять раз больше ЛНР и ДНР – Шойгу

Фото: ТАСС/Дмитрий Харичко

Российские группировки войск за время спецоперации на Украине освободили территорию в пять раз больше, чем была площадь ДНР и ЛНР до начала боевых действий. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании Минобороны с Владимиром Путиным.

"Российскими группировками войск освобождена территория в пять раз больше, чем занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала спецоперации", – цитирует его ТАСС.

Глава ведомства напомнил, что по итогам проведенных референдумов в состав России вошли четыре субъекта. Их общая площадь составила более 83 тысяч квадратных километров, а население – около пяти миллионов человек.

Ранее российские военные подняли над Марьинкой в ДНР. Штурмовые группы закреплялись и усиливали присутствие в населенном пункте.

Между тем на купянском направлении ВС РФ отразили 10 контратак штурмовых групп ВСУ. Потери украинских военных превысили 60 человек.



Шойгу заявил, что для всех группировок ВС РФ в зоне СВО созданы резервные полки