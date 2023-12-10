ВС РФ поразили место сбора командиров украинских подразделений "Катран" и "Омаха"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ нанесли удар по месту дислокации командиров тактических групп "Катран" и "Омаха" украинской армии, также российские силы ликвидировали хранилище топлива для бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что участок, где находился командный состав подразделений, ВС РФ поразили с помощью ударов оперативно-тактической и армейской авиации, БПЛА, а также слаженной работе ракетных войск и артиллерии войск России.

В Минобороны добавили, что за минувшие сутки была поражена живая сила и техника противника в 128 районах. В общей сложности с начала спецоперации российская армия уничтожила 550 самолетов, 257 вертолетов, 9 608 дронов, 442 зенитных ракетных комплекса и 13 955 танков.

В ночь на 10 декабря самолеты группировки российских войск Запад нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией было нанесено огневое поражение позициям украинской армии в районах Кисловки, Берестового, Новоселовского и Урочища Кринички.