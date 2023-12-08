Вооруженные силы России за неделю захватили в плен 12 украинских военных – Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) за неделю с 3 по 8 декабря захватили в плен 12 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, только на херсонском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за неделю до 350 человек личного состава, 13 орудий артиллерии, 17 автомобилей и 21 лодку, подчеркнули в военном ведомстве.

"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты пять украинских самолетов, из которых: три МиГ-29 и два Су-25, а также один вертолет Ми-8 ВСУ", – рассказали в пресс-службе.

Также с 3 декабря ВС РФ перехватили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две анти-РЛС ракеты, две переделанные ракеты ЗРК С-200, одну управляемую авиабомбу и 224 беспилотных летательных аппарата, подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе из 25 украинских солдат за то, что те хотели сдаться в плен. Со слов замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ, украинцы вышли на связь и попросились в плен. Однако все они погибли в результате удара со стороны ВСУ.

До этого российская группировка войск "Юг" отразила две атаки украинских войск в районе Клещеевки. Потери украинской армии при этом составили до 175 военнослужащих убитыми и ранеными.

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