Фото: министерство обороны РФ

Российские подразделения отразили пять атак украинских штурмовых групп на купянском направлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Запад" Сергея Зыбинского.

Потери украинской армии при этом составили до роты пехоты. Еще трое солдат ВСУ были взяты в плен. Помимо этого, ВСУ потеряли танк Т-64, БМП-2, бронетранспортер М112 и гаубицу М119.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили два украинских самолета – истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25, 76 дронов и другие объекты.

До этого сообщалось, что украинская армия потеряла около 100 человек убитыми и ранеными на южнодонецком направлении. Помимо этого, ВСУ также потеряли 4 боевые бронированные машины и 2 автомобиля.



Минобороны РФ показало работу саперов на купянском направлении