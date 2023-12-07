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Польский министр, передвигаясь по Украине в марте прошлого года, столкнулся с британским спецназом. Об этом сообщает Declassified UK со ссылкой на журналиста Збигнева Парафьяновича, имеющего доступ к высокопоставленным чиновникам и политическим инсайдам.

Так, по словам журналиста, польский чиновник передвигался "по серой зоне" между Киевом и Житомиром, когда он достиг последнего украинского блокпоста. После него, по словам украинского солдата, он мог продолжить путь только "на свой страх и риск".

Политик рассказал, что следом за украинскими солдатами он заметил британский спецназ, который передвигался с солдатами ВСУ на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами.

Парафьянович вспомнил, что министр также упомянул польских спецназовцев, которые находились на Украине с самого начала российской спецоперации.

Журналисты обратились за комментарием в Минобороны Великобритании, однако там им отказались дать ответ.

Ранее офицер украинских войск Дмитрий Костюк рассказал, что многие иностранные наемники, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины, покидают страну, когда сталкиваются с ожесточенными боями.

До этого директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что Запад использует Украину для обкатки наемников из других государств. Он обратил внимание, что только в ЕС под главенством НАТО действуют 17 тренировочных лагерей, в которых готовят боевиков для отправки на Украину.