Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы российской группировки "Центр" взяли в плен двух грузинских наемников-снайперов из иностранного легиона украинской армии. Об этом сообщил военнослужащий группировки.

"Взяли на кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наемники из иностранного легиона", – цитирует его РИА Новости.

Боец рассказал, что наемники шли менять снайперов из Бразилии, но заблудились и вышли на российские позиции. Наемник из второго "Интернационального легиона обороны Украины" Георгий Чубетидзе сообщил, что не препятствовал сдаче в плен.

До этого неподалеку от населенного пункта Работино в Запорожской области российская армия обнаружила французских наемников ВСУ. Вместе с ними также присутствовали бойцы ВСУ из Польши. Иностранные наемники имели при себе большое количество вооружений НАТО.

