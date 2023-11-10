Российский разведчик увидел в убитом командире ДРГ ВСУ французского офицера

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы российского спецназа уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которой, предположительно, командовал французский офицер. Об этом заявил один из бойцов российской разведбригады.

"Один раз видел француза… Он был диверсант. В составе диверсионной группы… Он, умирая, говорил по-французски. Вероятней всего офицер", – приводит слова военного РИА Новости.

По его словам, француз мог быть командиром группы, однако выяснить это наверняка не удалось, так как в ходе боя вся украинская ДРГ была уничтожена.



Ранее сообщалось, что наемники из США, которые ведут боевые действия на стороне ВСУ и получают ранения, лечатся и восстанавливаются в Европе. Как утверждают пострадавшие военные, отправка на лечение в Германию стала для них спасением, поскольку врачи на Украине не справляются с потоком раненых, а лечение у них минимальное.

До этого СМИ писали о том, что иностранные наемники, которые воюют на стороне украинской армии в зоне СВО, стали чаще убивать друг друга из-за бытовых конфликтов.

Российские спецслужбы сообщили, что в ВСУ служат бойцы из 35 стран