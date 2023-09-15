Иностранные наемники ВСУ стали чаще убивать друг друга из-за бытовых конфликтов – СМИ

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Иностранные наемники, которые воюют на стороне украинской армии в зоне СВО, стали чаще убивать друг друга из-за бытовых конфликтов. Об этом сообщает издание The Telegraph.

В частности, в статье газеты упоминается 35-летний британский наемник Дэниел Берк, который пропал в Запорожье в начале августа. По сообщению украинской полиции, он, предположительно, был убит сослуживцами из-за денежного спора с другими членами Интернационального легиона территориальной обороны Украины.

Тело другого британского наемника Джордана Чадвика обнаружили в июне в одном из водоемов со связанными за спиной руками. По данным журналистов, он также мог стать жертвой других иностранных бойцов.

Автор материала отмечает, что среди наемников на Украине довольно часто встречаются лица с уголовным прошлым, психическими расстройствами, а также наркотической или алкогольной зависимостью.

Ранее гражданин Германии по имени Бен, вступивший в Вооруженные силы Украины, рассказал, сколько получает за участие в боевых действиях. Зарплата в рядах ВСУ, уточнил он, определяется часами, проведенными на линии фронта.

До этого американские наемники, которые сражались в зоне СВО на стороне Украины, признали мощь российской армии. Один из военных признался, что его подразделение потеряло в боях с ВС РФ 85% личного состава.

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