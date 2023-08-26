СМИ узнали, сколько зарабатывает вступивший в ВСУ иностранный наемник

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Гражданин Германии по имени Бен, вступивший в Вооруженные силы Украины, рассказал изданию Bild, сколько получает за участие в боевых действиях.

По словам мужчины, до этого он служил в немецкой армии. Зарплата в рядах ВСУ, уточнил он, определяется часами, проведенными на линии фронта.

"По итогу месяца получается примерно 2 000–2 500 евро (около 205–255 тысяч рублей. – Прим. ред.). Для Украины это достаточно много", – сообщил немецкий наемник.

Ранее СМИ сообщили, что американские наемники назвали российских военных настоящими профессионалами. Они обратили внимание, что в боях с ВС РФ признали их мощь. Один из наемников заявил, что в ходе боевых действий его подразделение потеряло до 85% личного состава.



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