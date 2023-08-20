Провал контрнаступления ухудшил настроения на Украине – СМИ

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Отсутствие ощутимых результатов украинского контрнаступления привело к тому, что в обществе растет критика действий президента Украины Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью журнала The Economist.

Британское издание отмечает, что украинский лидер обещал дойти маршем до Крыма. Однако спустя несколько недель контрнаступления политическое руководство страны испытывает разочарование из-за того, что западное вооружение не поступило в обещанных объемах, а результатов продвижения украинской армии нет.

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко назвал это "расстраивающим и лишающим мотивации".

Издание The Economist также приводит слова источника в Генштабе Вооруженных сил Украины, который сообщил, что страна получила всего 60 танков Leopard вместо обещанных сотен. Также ощущается нехватка техники для разминирования.

"Мы более не планируем операции, которые подразумевают большие потери. Акцент теперь на ослаблении сил противника: артиллерия, беспилотники, радиоэлектронная борьба и так далее", – сказал источник.

После того как украинское контрнаступление, на которое страны Запада возлагали большие надежды, не принесло результата, Киев попытался оправдать этот провал. Украинские власти неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставляемых вооружений, а в последние недели украинские политики и вовсе заявляют, что виной всему низкая мотивация общества.

Западные партнеры Украины также высказывают мнение о том, что обещанное контрнаступление захлебнулось. Потери ВСУ с начала контрнаступления в течение июня–июля составили более 43 тысяч военнослужащих. Этот показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников.