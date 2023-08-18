Военные США засомневались в перспективах контрнаступления ВСУ – СМИ

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Военные США засомневались в успехе контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских должностных лиц.

"Я не слишком оптимистичен в том, что мы будем у Азовского моря к Рождеству", – отметил собеседник телеканала.

Согласно информации, за десять недель боевых действий линии фронта не изменились. По словам аналитиков, чем дольше будет продолжаться контрнаступление, тем выше шанс его провала.

До этого Минобороны РФ заявило, что общие потери Вооруженных сил Украины с начала контрнаступления в течение июня–июля составили более 43 тысяч военнослужащих. Этот показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников. Также туда не входят военнослужащие, ликвидированные в результате ударов высокоточным оружием большой дальности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя контрнаступление ВСУ, заявил, что оно пошло не по плану. По его словам, украинские военные находятся в тяжелом положении, а киевские власти впустую тратят многомиллиардную помощь НАТО.

Владимир Путин подчеркнул, что украинские войска были остановлены и отброшены на всех направлениях. Российский лидер добавил, что на участке ответственности генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева ВС РФ даже удалось перейти в свое наступление.

Украинские СМИ сообщили о возможной смене военного руководства страны