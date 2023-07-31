Песков заявил, что контрнаступление Киева пошло не по плану

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Контрнаступление Киева не получается так, как оно задумывалось, заявил пресс-секретарь президента Кремля Дмитрий Песков.

"Никаких успехов у киевского режима нет. Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации. Специальная военная операция продолжается. Очевидно, что контрнаступление у Украины не получается так, как оно задумывалось в Киеве", – сказал он.

Он добавил, что Украина неэффективно и бесцельно тратит многомиллиардную помощь НАТО.

Вместе с тем в настоящий момент урегулировать украинский кризис невозможно из-за позиции Киева, резюмировал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что украинские войска были остановлены и отброшены на всех направлениях. Российский лидер добавил, что на участке ответственности генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева ВС РФ даже удалось перейти в свое наступление.

В целом, по словам Путина, оперативная обстановка на фронте не изменилась за последние два дня. Президент объяснил это выводом украинских штурмовых подразделений на восстановление из-за больших потерь ВСУ.

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