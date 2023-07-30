Пушилин поручил наградить экипаж танка, остановившего колонну техники ВСУ

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."

Врио главы ДНР Денис Пушилин поручил наградить экипаж российского танка, который в одиночку смог остановить колонну украинской бронетехники. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Чиновник отметил, что командир дивизии, бойцы которой управляли танком, участвовал в освобождении населенных пунктов на севере ДНР. Он также указал на героизм, проявленный экипажем танка.

"Считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики. Дал поручение по этому поводу, работа уже ведется", – написал Пушилин.

Видео, на котором российский танк в одиночку справляется с техникой ВСУ распространилось в Сети накануне. Бойцам ВС РФ на запорожском направлении удалось уничтожить семь бронемашин и вернуться из боя почти без повреждений.



Российский танк смог остановить колонну бронетехники ВСУ