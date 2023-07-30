РФ пришлось бы использовать ядерное оружие в случае отторжения ее территории – Медведев

Фото: kremlin.ru

Российской Федерации пришлось бы использовать ядерное оружие в случае отторжения ее территории, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Наши вооруженные силы, отражая контрнаступление коллективного врага, защищают граждан России и нашу землю. Это очевидно всем приличным людям. Но помимо этого они предотвращают мировой конфликт. Ведь если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 (ядерная доктрина РФ. – Прим. ред.) пойти на использование ядерного оружия", – заявил Медведев в своем телеграм-канале.

Зампред Совбеза подчеркнул, что другого выхода нет. Он считает, что враги Москвы "должны молиться на наших воинов", так как именно РФ не позволяет начаться ядерному пожару в мире.

Кроме того, Медведев поздравил с Днем Военно-морского флота (ВМФ) и оставил примечание, что беспилотник "Посейдон" также поздравляет и советует врагам России "молиться о здравии всех моряков России".

Накануне Владимир Путин заявил, что украинские войска были остановлены и отброшены везде, где пытались наступать.

По словам Путина, оперативная обстановка на фронте не изменилась за последние два дня. Президент РФ объяснил это выводом украинских штурмовых подразделений на восстановление из-за больших потерь ВСУ.

Российский лидер отметил, что Украина потеряла более 400 танков с начала контрнаступления. Сейчас, по его словам, ВСУ изменили тактику и берегут технику, бросая на штурм людей без нее.

Эксперты рассказали о перегруппировке ВСУ после неудачного наступления