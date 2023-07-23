Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс человек – Путин

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Потери Вооруженных сил Украины с начала попыток контрнаступления превысили 26 тысяч человек. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По его словам, также за прошедшие сутки было ликвидировано рекордное число иностранной техники.

"Что касается иностранных наемников, то они тоже несут значительные потери. Из-за своей глупости. Во всяком случае, общественность стран, правительства которых посылают людей в зону боевых действий, общественность этих стран тоже должна знать о том, что там происходит", – отметил президент РФ.

До этого Владимир Путин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось. Глава Белоруссии отметил, что контрнаступления нет. В свою очередь, российский лидер заметил, что оно есть, однако провалилось.

Ранее Владимир Путин заявил об отсутствии результатов украинского контрнаступления. По словам главы государства, Запад разочарован таким положением дел. Путин также обратил внимание, что ВСУ не помогают ни дополнительные ресурсы, ни поставки вооружений западных стран, ни направление тысяч иностранных наемников и советников.

Кроме того, вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что западные страны начинают уставать от конфликта на Украине. По его словам, поставлять вооружение на Украину Западу становится все труднее, также повышаются риски и расходы.



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