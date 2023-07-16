Страны Запада начинают уставать от конфликта на Украине – британский эксперт

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Страны Запада начинают уставать от конфликта на Украине, заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.

Как рассказал Белл в эфире телеканала Sky News, поставлять вооружение на Украину Западу становится все труднее, также повышаются риски и расходы.

"Усталость от конфликта постепенно наступает, и мы видим, как ряд истин, некоторые подводные камни всплывают в настоящее время на поверхность", – заявил Белл.

Также эксперт сказал, что контрнаступление ВСУ продвигается не очень успешно, и отметил, что гарантии Украине со стороны НАТО о вступлении в альянс могут подтолкнуть Россию к продолжению спецоперации.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст украинской армии кассетные боеприпасы. Белый дом долгое время откладывал решение по этому вопросу в связи с рисками для мирного населения. Киев, в свою очередь, обещал снижать угрозы при применении таких снарядов.

Кроме того, государства G7 пообещали увеличить поставку вооружений Украине, ускорить обмен разведданными и расширить подготовку военных.

Минобороны РФ предупредило о возможном использовании кассетных боеприпасов против ВСУ