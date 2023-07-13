В Пентагоне подтвердили прибытие на Украину кассетных боеприпасов

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Обещанные Вашингтоном кассетные боеприпасы уже прибыли на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора операций объединенного штаба Пентагона Дугласа Симса.

"Наши кассетные боеприпасы уже там", – сказал Симс.

Он также добавил, что сейчас в распоряжении Киева находятся не только американские кассетные бомбы, но и аналогичные боеприпасы, переданные ранее другими странами.

Ранее о получении украинской армией кассетных снарядов из США сообщил бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский. При этом он отметил, что Киев их еще не использовал.

7 июля стало известно, что США в рамках очередного пакета военной помощи намерены поставить Украине кассетные боеприпасы. При этом в Белом доме заверили, что Вашингтон получил от Киева гарантии их использования лишь на украинской территории.

Между тем уже вечером 11 июля обстрелу кассетными снарядами со стороны ВСУ подвергся город Токмак в Запорожской области.



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