Песков заявил, что применение кассетных боеприпасов вынуждает РФ принимать контрмеры

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Применение кассетных боеприпасов украинской стороной вынуждает Москву принимать контрмеры, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Разумеется, возможное использование этого типа боеприпасов меняет ситуацию, и конечно же, вынуждает Россию принимать определенные контрмеры", – подчеркнул он.

Вместе с этим Песков отметил, что выбирать конкретные меры будет исключительно министерство обороны.

Ранее сообщалось, что американская сторона в рамках нового пакета военной помощи предоставит Украине кассетные боеприпасы. В Белом доме заверили, что Вашингтон получил от Киева гарантии их использования таких боезарядов лишь на украинской территории.

Американский лидер Джо Байден, в свою очередь, рассказал, что поставить этот вид боеприпасов было решено, так как у украинской армии заканчиваются обычные снаряды. По его словам, поставка кассетных бомб – временная мера.

Позже глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, комментируя эту новость, подчеркнул, что российская сторона оставляет за собой право использовать против Вооруженных сил Украины аналогичные боеприпасы. Позже стало известно, что украинская армия обстреляла Токмак Запорожской области кассетными снарядами.

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