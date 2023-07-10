Поставка кассетных боеприпасов Украине может привести к гуманитарным проблемам – МИД КНР

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Безответственная передача Соединенными Штатами кассетных боеприпасов Украине может привести к гуманитарным проблемам в зоне конфликта, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Об этом сообщает ТАСС.

"Китай заметил, что соответствующее решение США вызвало всеобщую обеспокоенность международного сообщества. Многие страны явным образом выразили свое несогласие с этим. Безответственная передача кассетных боеприпасов может легко вызвать гуманитарные проблемы", – сказала Нин.

Таким образом она прокомментировала решение американской стороны передать Киеву данный тип вооружений.

Нин добавила, что стороны не должны "подливать масла в огонь" и усугублять кризис на территории Украины.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Киев предоставил Вашингтону гарантии о неприменении американских кассетных боеприпасов на территории РФ.

Также он предположил, что решение Штатов не приведет к конфликту со странами-союзниками из НАТО.

7 июля Салливан в ходе брифинга подтвердил, что США передадут Вооруженным силам Украины кассетные боеприпасы. По его словам, Киев в письменном виде гарантировал, что будет снижать угрозы при применении таких снарядов.

Президент США Джо Байден отмечал, решение о передаче боеприпасов было принято из-за того, что и у Киева, и у США заканчивались обычные снаряды.



США решили передать Украине кассетные боеприпасы



